Chiusura "Iperconveniente", il Gruppo Arena rassicura: "Nessuno perderà il lavoro"

Il Gruppo Arena rassicura: nessuno perderà il lavoro. Il Gruppo siciliano precisa che tutti i dipendenti dell’IperConveniente del C.C. Le Vigne di Castrofilippo, in provincia di Agrigento, saranno subito ricollocati. Il Gruppo Arena, realtà della grande distribuzione organizzata più dinamica e strutturata della Sicilia, intende precisare che ha già assicurato la massima disponibilità nei confronti dei propri lavoratori e garantirà loro la continuità occupazionale.

Già nella comunicazione informativa di avvio della procedura di Cassa Integrazione inoltrata alle Organizzazioni Sindacali, il Gruppo Arena conferma la integrale salvaguardia occupazionale dei dipendenti addetti al punto vendita “IperConveniente” del Centro Commerciale “Le Vigne” che verranno fra pochi mesi ricollocati presso un altro punto vendita di prossima apertura ubicato a Canicattì. Il Gruppo Arena ha operato, come sempre, con un confronto continuo e nella massima condivisione con i lavoratori, e in raccordo con le organizzazioni sindacali per raggiungere l’obiettivo comune di tutelare le persone, mettendo in atto tutte le misure possibili per gestire la ricollocazione e azzerare gli impatti occupazionali.

Inoltre il Gruppo Arena precisa che al fine di minimizzare i disagi dei lavoratori durante il periodo di Cassa Integrazione, ha già comunicato che si farà carico dell’anticipazione della Cassa Integrazione ai lavoratori, garantendo in tal modo pagamenti puntuali e tempestivi, in modo da evitare ai lavoratori e alle loro famiglie il rischio dei ritardi che talvolta presentano le tempistiche di pagamento diretto da parte dell’INPS.