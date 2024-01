“Fare impresa in Sicilia": finanziamenti e agevolazioni dell'Irfis in favore dei neo imprenditori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Ufficio Europa del Comune di Licata rende noto che la Regione siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive, ha pubblicato il Bando “Fare Impresa in Sicilia” con il quale verranno messi a disposizione contributi a fondo perduto in favore di neo imprenditori, giovani e donne, che vogliono fare impresa in Sicilia.

Il bando gode di una dotazione finanziaria pari a 26 milioni di euro e prevede un contributo a fondo perduto massimo del 90%. I progetti devono prevedere un programma di spesa il cui costo totale complessivo sia compreso tra 50.000,00 e 300.000,00 euro ed una durata del relativo periodo di attuazione non superiore a 24 mesi. Possono richiedere le agevolazioni: - i giovani di età compresa tra i 18 e i 46 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e/o le donne di qualsiasi età che, alla stessa data risultino residenti in Sicilia o vi trasferiscano la propria residenza entro sessanta giorni (centoventi giorni se residenti all’estero) dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni del presente Avviso; - le MPI (micro e piccole imprese) che abbiano almeno una unità produttiva o una stabile organizzazione con sede legale od operativa in Sicilia, o che si impegnino a costituirla entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni del presente Avviso, e che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: - essere iscritte presso il Registro delle imprese e risultare attive da non più di 36 mesi; se costituite in forma di società, anche cooperativa, avere una compagine sociale composta, in maggioranza, da persone fisiche aventi i requisiti di cui alla lettera

A precedente che detengano almeno il 51% del capitale sociale. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti imprenditoriali che abbiano ad oggetto l’avviamento di una nuova attività d’impresa o lo sviluppo di una già esistente perseguendo una o più delle seguenti finalità: la fornitura di nuovi prodotti e/o servizi al mercato, ovvero la combinazione di prodotti e/o servizi in grado di differenziare l’impresa sul mercato rispetto ai concorrenti; apportare cambiamenti su processi produttivi e/o di erogazione di servizi o parti di essi in grado di migliorarne l’efficienza e l’efficacia complessiva; introdurre prodotti, servizi e/o processi che generano come effetto l’ampliamento a nuovi target di consumatori o di utenza; soddisfare i bisogni culturali, sociali e sociosanitari, in modo più efficace rispetto alle alternative esistenti; valorizzare attività di ricerca e sviluppo.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate formalmente a partire dalle ore 10 del 20 febbraio 2024 e fino alle ore 17 del 27 febbraio 2024, esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da IRFIS, all’indirizzo: https://incentivisicilia.irfis.it