Conclusi i tirocini Pon Sia Avviso 1/2019 PaIs, ci sono anche degli assunti nelle aziende

Si sono conclusi i 30 tirocini avviati con il PON Sia Avviso 1/2019 PaIs nelle aziende del territorio. Da una prima indagine emerge anche un dato importante di alcuni tirocinanti assunti nelle aziende ospitanti, in linea con il trend positivo dei tirocini d’inclusione del già concluso Avviso 3/2016.

Il finanziamento PON Sia a valere sull’avviso 1/2019 ha previsto dopo un percorso di orientamento al lavoro per 110 beneficiari, l’avvio di 30 tirocini d’inclusione, dove i titolari di Reddito di Cittadinanza, gli ex titolari di carta REI/SIA e alcuni cittadini con reddito sotto la soglia di povertà, hanno potuto sperimentarsi in attività lavorativa retribuita (500€ al mese per 2 mesi) all’interno di aziende del Distretto D6 (capofila Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Calamonaci, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula). Il distretto D6 ha deciso di dare continuità alle attività di tirocinio d’inclusione già avviate in precedenza, visti i risultati positivi già ottenuti con l’avviso 3.

L’avviso 3/2016 si è concluso con risultati molto positivi, dopo aver superato a pieni voti anche l’ispezione del Ministero, è stato raggiunto il ragguardevole risultato del 95,7% dello speso (dato tra i più alti a livello italiano), con 195 tirocini avviati e quasi 500 soggetti orientati nel territorio del Distretto D6.

Ad oggi con l'avviso 1/2019 sono stati conclusi 30 tirocini a seguito di 110 colloqui per l’orientamento, i tirocinanti hanno contribuito a supportare il lavoro delle aziende del territorio del distretto.

Con queste attività si conclude la programmazione dell’Avviso 1/2019 riuscendo ad utilizzare tutte le risorse disponibili grazie agli sforzi dell’attuale amministrazione, del team degli amministrativi coinvolti nel progetto e dell’equipe multidisciplinare nominata.