Valle dei Templi, Schifani stoppa l'aumento del 30%: ecco quanto costeranno i biglietti d'ingresso

L'aumento ci sarà, ma non sarà del 30%. Il presidente della Regione, Renato Schifani, è riuscito a stoppare il decreto dell'assessore regionale ai Beni culturali che ha, di fatto, dimezzato l'aumento delle tariffe. Da lunedì, per accedere alla Valle dei Templi si dovranno pagare 12 euro, anziché 10 per come è stato fino ad ora. Se invece il decreto non fosse stato ritoccato in calcio d'angola, il prezzo sarebbe stato di 14 euro. Stessa cosa per il museo archeologico il cui ticket sarebbe passato da 8 a 10 euro e invece si è "fermato" a 9 euro.

Gli aumenti verranno introdotti dal primo gennaio.