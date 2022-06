Bando cre@ttività per nuove start up: a disposizione fino a 20 mila euro a fondo perduto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il "Progetto Policoro" dell'Arcidiocesi di Agrigento promuove il bando Cre@ttività, iniziativa promossa da Caritas Italiana in collaborazione con Inecoop e il Progetto Policoro finalizzata a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali giovanili attraverso l’offerta di: a) un percorso formativo; b) un sostegno economico all’avvio d’impresa, nella forma di un contributo a fondo perduto; c) alcuni servizi di accompagnamento, per sostenere l’avvio anche della fase operativa. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti alla data di presentazione della domanda), non titolari di partita IVA né soci di cooperative, di società di persone o di capitale e ogni candidato può partecipare ad una sola idea d’impresa. Il bando sarà aperto dal 1° maggio al 30 giugno e prevede un contributo massimo di 20.000€ a fondo perduto, su un valore complessivo di 30.000€. Per scaricare il bando completo visita il sito https://creattivita.caritas.it Per informazioni e chiarimenti in merito al Bando rivolgersi al Centro Servizi Diocesano del Progetto Policoro o far riferimento direttamente a Caritas italiana scrivendo all’email startup@caritas.it. CONTATTI PROGETTO POLICORO AGRIGENTO Indirizzo email: diocesi.agrigento@progettopolicoro.it Facebook : “Centro Servizi Progetto Policoro Agrigento” Instagram: “progettopolicoro.agrigento”. Tel. 0922.26905.