Uscire dall'abusivismo urbanistico e commerciale, Pelagie Mediterranee chiede tavolo tecnico

Approntare gli strumenti per regolarizzare e sottrarre all'abusivismo la vita economica-produttiva di Lampedusa, sia per quanto riguarda il piano urbanistico che quello commerciale. Con quest'obiettivo il movimento politico culturale Pelagie Mediterranee ha chiesto al ministero dell'Interno, alla Regione, al Comune di Lampedusa e Linosa, a Legambiente e alla Soprintendenza di Agrigento l'avvio di un tavolo tecnico.

“A partire dala metà degli anni Ottanta - hanno scritto dal movimento - Lampedusa è stata teatro di uno sviluppo turistico e urbanistico incontrollati, senza una programmazione e senza strumenti adeguati all'ordine, alla legalità e al corretto equilibrio con il territorio. Occorre tracciare le linee guida per il futuro sviluppo dell'economia delle Pelagie, del turismo, della pesca, del delicato equilibrio del territorio unico di queste isole. Si dovranno creare strumenti appositi per regolarizzare e per dare il via a una nuova fase dell'economia laddove possibile. I cittadini dovranno essere chiamati a partecipare e a pagare le somme dovute per regolarizzare l'esistente e fa venire alla luce tutto il sommerso. Crediamo - hanno aggiunto da Pelagie Mediterranee - che si debba procedere con un piano commerciale che abbia come assi portanti tre linee: la natura, la cultura e il lavoro.

Non è pensabile che sull'isola continuino a nascere attività tutte uguali e che spesso non sono in armonia con il paesaggio e con l'ecosistema dell'isola. Crediamo che si debba puntare a una promozione turistica non predatoria rispetto al territorio, ma alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale, dei beni naturalistici, paesaggistici ed archeologici dell'isola”.