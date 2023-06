“Migliori pizzerie di Sicilia”, un locale agrigentino in corsa per il titolo: come fare per votarlo

Ci sarà tempo fino a venerdì 23 giugno per votare le “Migliori pizzerie di Sicilia”. Per l’edizione 2023 l’unica pizzeria agrigentina in corsa è “Granofino” che si trova al Villaggio Mosè. Per dargli una mano e far crescere la possibilità di aggiudicarsi il titolo si potrà votare online entro le ore 10 del 23 giugno. Al termine si determinerà l’accesso alla seconda fase dei primi 30 classificati. Lo scopo dell’iniziativa è diffondere la cultura della pizza in Sicilia. I vincitori avranno infatti l’opportunità di avvalersi del titolo di “Migliore pizzeria di Sicilia 2023” che sarà valido fino al 30 maggio dell’anno successivo.

Coloro che si aggiudicheranno il premio non potranno presentarsi per i successivi 3 anni al premio. Inoltre “All Food Sicily” (che ha ideato e organizzato il concorso), in qualità di detentore del marchio potrà decidere se rinnovare la menzione alle pizzerie che lo hanno vinto in precedenza. Per votare basta cliccare qui.