Viola il divieto di avvicinamento e minaccia vittima di stalking: denunciato

Avrebbe dovuto starle a distanza di almeno 500 metri. Non soltanto non lo ha fatto, violando il divieto di avvicinamento, ma l'ha - stando all'accusa - anche minacciata. Un cinquantenne licatese, già indagato per atti persecutori, motivo per il quale era stato disposto a suo carico il divieto di avvicinamento alla donna, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Non è escluso, ma spetterà al pubblico ministero che coordina il fascicolo d'inchiesta, che possa anche venire richiesto un aggravamento della misura.

Il cinquantenne licatese ha avvicinato la donna e l'ha minacciata, con frasi però decisamente generiche. Quando si è allontanato, avrebbe continuato, e per un po', a fissarla da lontano. Un comportamento che non ha potuto far altro che ingenerare nuove paure ed apprensioni nella vittima dello stalking.