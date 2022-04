"Villa edificata senza concessione edilizia", denunciata dopo il sequestro del centro ippico

Anche la villa, adibita ad abitazione, è risultata essere stata edificata in totale assenza di concessione edilizia. I carabinieri di Canicattì, in seguito ad ulteriori accertamenti scaturiti dall’attività di indagine dello scorso 7 febbraio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento – per l’ipotesi di reato di abusivismo edilizio – la quarantunenne proprietaria dell’immobile.

Già all’inizio dello scorso febbraio, i carabinieri del Nas appurarono che una parte della struttura ospitante il centro ippico era - stando all'accusa formalizzata - abusiva. I colleghi Forestali invece, quel giorno, trovato tanti rifiuti speciali sparsi sui terreni di pertinenza dell'azienda. Scattò, allora, infatti, ad opera dei militari dell'Arma della compagnia di Canicattì, assieme a quelli del nucleo Antisofisticazione e sanità di Palermo e ai militari del centro Anticrimine natura di Agrigento, il sequestro del centro ippico sito di contrada Calandra a Canicattì. In quella circostanza, gli specialisti del Nas si dedicarono a censire cavalli, pony ed asini presenti "nelle piccole ed approssimative stalle dislocate tra l’allevamento ed il maneggio della struttura (una parte della quale è risultata abusiva), - scrivevano dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - apparsa come una depandance della casa padronale". Il titolare dell’azienda venne ritenuto responsabile di 2 violazioni penali, per le quali scattò la denuncia. Lo stesso fecero i carabinieri del centro Anticrimine natura per gestione non autorizzata di rifiuti speciali. Ma l’attività d’indagine dei carabinieri della stazione di Canicattì è proseguita appunto e da ulteriori accertamenti sarebbe emerso – stando alla nuova accusa – che la villa, adibita ad abitazione, sarebbe stata realizzata senza concessione edilizia.