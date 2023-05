"Mette in rete i video di sesso fatto con la ex": 22enne denuncia l'uomo

Che il suo ex non riesca a rassegnarsi alla fine della loro relazione pare che sia un dato di fatto. Così come i continui tampinamenti e tentativi di riallacciare il rapporto. Persecuzioni che avevano già portato la licatese ventiduenne ad una denuncia, a carico appunto dell'ex, per stalking. L'uomo ha, adesso, messo in rete e, a quanto pare, circolano su alcune chat di messaggistica, dei video, ad esplicito contenuto sessuale, che la coppia aveva fatto, con il telefono cellulare, mentre stavano insieme.

Immagini di cui sarebbero venuti in possesso - stando a quanto è stato riferito dalla giovane che è, inevitabilmente provata per tutto quello che sta vivendo - molti conoscenti della ventiduenne, alcuni dei quali l'avrebbero anche avvisata. La ragazza, accompagnata da alcuni familiari, s'è recata alla polizia Postale per denunciare quanto le sta accadendo e per provare, inevitabilmente, a bloccare quei video che, appunto, rimbalzano da una chat all'altra.

Una storia non nuova quella che sta vivendo, e che è stata purtroppo già vissuta da altre donne, la licatese.