Rifiuti accatastati e insulti contro Comune, Legambiente e Demanio: scritte con la vernice nera al viale delle Dune

Quintali di rifiuti, gran parte dei quali accatastati all'interno dei sacchetti, e alcune scritte con vernice nera contro Comune, Legambiente e Demanio.

Il viale delle Dune, ieri mattina, si è risvegliato così. Ai numerosi runner, residenti o persone in arrivo da altri quartieri della città che hanno deciso di approfittare della bella giornata per fare due passi, all'altezza della seconda traversa, non sono passate inosservate le scritte, con della vernice nera, impresse su un muretto.

"Demanio magnacci", "Legambiente venduta" e "munnizza al Comune solo incapaci". Queste le scritte con cui sono stati imbrattati i muretti. Accanto distese di rifiuti già raccolti e lasciati nella strada all'interno dei sacchetti di plastica oltre ad altra spazzatura fra cui cassette di plastica e il copertone di un camion.