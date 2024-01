Due risse davanti ai locali della movida e immigrato infastidisce i passanti: tutti o quasi erano ubriachi

Due risse, nel giro di poco tempo, fra via Gioeni e via Atenea, all'altezza di salita Porcello. Si è rischiato grosso, anzi ancora di più, nella notte fra sabato e domenica nei luoghi della movida di Agrigento. Polizia, carabinieri, guardia di finanza - componenti il piano interforze dislocato dalla Questura per garantire sicurezza e ordine pubblico - hanno però evitato il peggio. Nessuno, nonostante alterchi e violenza, si è fatto male. E a Porta di Ponte un immigrato ubriaco ha infastidito, e anche pesantemente, alcuni passanti e clienti di un locale.

In via Gioeni sono venute alle mani due gruppi di adolescenti, alcuni dei quali pare ubriachi. All'arrivo delle pattuglie, gli esagitati - che non è affatto chiaro perché siano venuti alle mani - sono scappati a gambe levate, facendo perdere ogni loro traccia. Stessa cosa, poco dopo, anche in via Atenea.

Sono andati avanti inoltre i controlli contro il posteggio selvaggio, proprio nei luoghi della movida, degli agenti della polizia municipale che, nei primi tre sabato del mese, hanno elevato poco più di 80 contravvenzioni ad auto lasciate in doppia o in tripla fila o occupando posteggi riservati a disabili e donne in stato di gravidanza.