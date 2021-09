"Travelexpo", Sciacca ottiene il riconoscimento di "Città del Turismo Azzurro"

"Confido in un futuro in cui la città - ha detto il sindaco - sia sempre più protagonista del turismo siciliano"

In occasione della XXIII edizione di "Travelexpo, Borsa globale dei Turismi", il Comune di Sciacca è stato insignito del riconoscimento di “Città del Turismo Azzurro”.

La designazione è stata avanzata dalla Logos srl Comunicazione e Immagine e subito condivisa da una commissione di operatori turistici professionali e di professionisti del turismo di discipline diverse aderenti allo Skal International, alla Fijet Italia ed all’Associazione Ricercatori Turismo, abituali partner di Travelexpo.

“Per l’amministrazione che guido – ha detto con soddisfazione il sindaco Francesca Valenti – ricevere questo premio prestigioso è un onore oltre che un attestato e un tributo alla nostra volontà di fare. Sciacca merita questo premio perché ha un'identità non comune. Il nostro è un turismo che vive nel mare, ci sono eccellenze riconosciute. Questo premio non è un punto di arrivo, perché stiamo lavorando moltissimo, sia l'amministrazione che tutta la comunità per il rilancio del nostro territorio da un punto di vista turistico con passione e abnegazione. Confido in un futuro in cui Sciacca sia sempre più protagonista del turismo siciliano”.