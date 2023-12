Nervoso ad un controllo della polizia, 20enne viene perquisito e trovato con hashish: denunciato

L'atteggiamento lo ha tradito. Fermato, per un ordinario controllo da parte dei poliziotti della sezione Volanti, s'è mostrato insofferente e nervoso. Un comportamento che, naturalmente, non è passato inosservato agli agenti che hanno proceduto ad una perquisizione. E di fatto, lungo viale Delle Dune a San Leone, i poliziotti delle Volanti ci avevano visto giusto. L'automobilista agrigentino, di 20 anni, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish. Motivo per il quale il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.