I familiari non riuscivano più a rintracciarla, i carabinieri la trovano morta in casa

I carabinieri l’hanno trovata senza vita nel suo appartamento a Favara, in una zona poco distante dalla via Vittorio Emanuele. Si tratta di una donna di 77 anni di cui i familiari non avevano più notizie e che non riuscivano più a rintracciare.

L’intervento dei militari dell’Arma nella casa dell’anziana è stata effettuata a seguito di una richiesta pervenuta al 112. Dopo essere entrati e avere trovato la donna morta, è stato chiesto l’intervento del medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica. Non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo per cui il decesso sarebbe avvenuto, verosimilmente, per cause naturali.

La salma è già stata consegnata ai familiari.