Tanto successo per "Màkari" di Savatteri, tutto pronto per la seconda stagione?

Màkari di Savatteri è stato un successo vero. La fiction ispirata ai racconti dello scrittore agrigentino hanno coinvolto e tenuto col fiato sospeso milioni di telespettatori. Non è escluso che la Rai stia pensando ad una seconda stagione. “Forse - rivela in un’intervista Ivan Ferrandes location manager della Palomar - ad aprile sapremo se ci sarà una seconda stagione di Màkari. Dipende dalla Rai, decidono loro. Ma se i numeri sono questi - ammette Ferrandes - non ci resta che incrociare le dita”.

I romanzi di Savatteri, dunque, hanno entusiasmato e non poco gli italiani. Màkari ha registrato uno share del 26.3 percento, riuscendo a toccare punte di 6milioni e mezzo di telespettatori. Un successo, forse, a tratti anche inaspettato.