Nuova ondata di maltempo si abbatte sulla provincia: tromba d'aria a Sciacca, chicchi di grandine grossi come le olive ad Aragona e Santa Elisabetta

Ci risiamo. Nonostante per oggi e per questa provincia fosse stata diramata una modestissima allerta "gialla", a partire dalle 14 - prima l'area Saccense e poi l'intera provincia - sono state colpite da una nuova, violenta, ondata di pioggia, temporali accompagnate da grandine, e forti raffiche di vento. Inevitali i disagi, soprattutto alla circolazione stradale. Ma inevitabile soprattutto l'apprensione e la paura degli agrigentini, in una realtà già fortemente compromessa.

Ore 16,48. Grandina - e i chicchi sono grossi quanto le olive - fra Aragona e Santa Elisabetta dove gli abitanti stanno cercando di mettere al riparo quanto è a rischio d'andare perduto. Anche nella zona Asi - a cavallo fra Agrigento, Aragona e Favara - i cittadini hanno raccolto e immortalato chicchi di grandine grandi quanto le olive all'ascolana. "Montagne" di grandine anche a Naro.

Ore 16,35. Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 202, in territorio comunale di Roccapalumba (Palermo), per la presenza di fango sul piano viabile. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Ore 16,18. Pioggia fortissima, spinta con violenza dal forte vento, attività elettrica ininterrotta e grandine, ma di piccole dimensioni, nell'entroterra agrigentino: fra Racalmuto, Grotte e Castrofilippo.

Ore 15,15. Il maltempo torna a sferzare con violenza la provincia. Nel primo pomeriggio, violente piogge e grandinate si sono abbattute sull'area del saccense, ancora provata da quanto accaduto nei giorni scorsi. In particolare si sono registrate piogge abbondanti e violente grandinate tra Ribera e Santa Margherita di Belìce intorno alle 14. Al momento piove con forte intensità anche nella zona di Racalmuto, Favara e Grotte con pioggia, vento e forti grandinate e disagi per quanto riguarda luce e telefono. Le condizioni meteo avverse hanno provocato numerosi disagi e interrotto il traffico ferroviario alla stazione di Roccapalumba. Ad Agrigento, al momento, si registrano forti raffiche di vento.

Una tromba d'aria si è inoltre formata in mare davanti il porto di Sciacca, sfiorando un peschereccio che era di ritorno a riva. Sempre a Sciacca, quattro grandi alberi di Eucalipto sono finiti sulla sede stradale nel tratto che collega San-Marco-Foggia-contrada Bellante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione, ma ci sarebbero altri alberi pericolanti e al momento la strada è chiusa. Al lavoro, anche la polizia municipale. Il transito è deviato in via Lido e in via dei Tonnaroti per raggiungere contrada Perriera.

