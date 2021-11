L'odissea delle famiglie sgomberate dopo il nubifragio di Sciacca: 22 gli evacuati, si temono atti di sciacallaggio

Non sanno ancora dove andranno a dormire, ma sono fiduciosi. "Ci sta pensando il Comune, non ci saranno problemi" - ha detto, ad AgrigentoNotizie, uno degli evacuati della palazzina sventrata di via Lido a Sciacca - . Strada completamente al buio perché da stanotte e' saltata l'illuminazione pubblica e privata (al lavoro ci sono le squadre dei tecnici Enel), ma anche il servizio idrico. Via illuminata soltanto dai fari dei vigili del fuoco che, per ore ed ore, a partire dal pomeriggio, hanno lavorato per imbracare e riportare su strada le tre macchine che sono state travolte dalla frana. A cedere e' stata una porzione della via ed ha trascinato con se tutto quello che c'era sopra.

Ad assistere alle operazioni di recupero delle tre vetture c'erano, inevitabilmente sotto choc, i proprietari dei veicoli, ma anche parenti ed amici. Quando la prima vettura recuperata - una BMW - e' stata rimessa su strada, subito hanno provato a metterla in moto ed è stata una sorta di "festa" vedere che quella macchina - nonostante i danni - funzionava alla perfezione.

Da via Lido sono stati complessivamente 22 i saccensi sgomberati, 19 hanno scelto di appoggiarsi temporaneamente a casa di parenti ed amici. Gli altri andranno in strutture ricettive. "Ma dovranno trovarsi un'altra casa perché non sarà certamente una vicenda breve" - ha detto il vicesindaco Gisella Immordino - . Il Comune ha comunque già avviato l'iter per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

"Tutti noi, abitanti delle palazzine, abbiamo cercato di aiutarci a vicenda durante la notte - ha raccontato una saccense abitante in via Lido - . C'erano anche anziani e disabili e ognuno di noi ha cercato di fare del meglio".

Le famiglie evacuate, poco prima del calar del sole, telefonicamente, concordavano un incontro con i legali di fiducia. Sanno perfettamente che li attende una lunga odissea. Ci sono stati anche danni strutturali alle abitazioni e serviranno perizie e certificazioni per chiedere i necessari risarcimenti e avviare i cantieri di messa in sicurezza degli immobili. Fra gli evacuati c'è scoramento, ma anche paura e preoccupazione per eventuali atti di sciacallaggio. "E' stato richiesto e preventivato un potenziamento dei controlli - ha garantito ad AgrigentoNotizie il vicesindaco Gisella Immordino - . E' ovvio che si proverà ad impedire ogni possibile atto di sciacallaggio".