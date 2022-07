Torna dalla Germania per sposarsi e viene trovato in possesso di marijuana: 30enne davanti al gip

E’ tornato, dalla Germania dove vive, per sposarsi. E’ stato però arrestato, dai poliziotti del commissariato di Licata, perché è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana. Comparirà stamani, dinanzi al gip del tribunale di Agrigento, il trentenne licatese arrestato. A difenderlo l’avvocato Francesco Lumia. La droga, trovata all’interno dell’abitazione occupata, è stata sequestrata dagli agenti del commissariato, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. Si tratta di due involucri di cellophane che erano stati accuratamente nascosti fra le suppellettili della residenza.

La marijuana è risultata essere già "tagliata" e dunque, di fatto, pronta ad essere piazzata sull'illegale mercato delle cessioni. Subito dopo l’arresto, in flagranza di reato, il pubblico ministero, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, ha disposto per il trentenne i domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Per stamani è prevista, appunto, l’udienza di convalida dell’arresto e, naturalmente a seconda della misura cautelare che il gip sceglierà, il matrimonio del giovane licatese emigrato.