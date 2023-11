Legambiente, Tommaso Castronovo eletto presidente regionale

L'agrigentino Tommaso Castronovo è il nuovo presidente regionale di Legambiente.

"I comuni valori dell’ambientalismo scientifico e dell’attenzione per la cura del territorio ci spingono a rinnovare ogni sinergia, nella piena consapevolezza che occorrono modalità nuove e diverse per affrontare le tematiche della transizione ecologica ed energetica, della gestione dei rifiuti, della cura per il territorio e per il paesaggio, della gestione di risorse messe a disposizione dai nuovi strumenti finanziari" - ha scritto Antonino Cuffaro, segretario del circolo del Partito Democratico di Agrigento, - .

"Saremo capaci, insieme, di rafforzare le sinergie già attivate tra il circolo Pd di Agrigento e il circolo Rabat di Legambiente che alcune settimane fa hanno visto proprio Tommaso Castronovo, nella sua precedente qualità di responsabile del settore rifiuti di Legambiente Sicilia, relazionare sulle proposte dell’associazione e sulle storture nell’attuale gestione della politica regionale - ha aggiunto - . Comune con Legambiente è l’idea di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, di implementare l’impiantistica che chiuda il ciclo dei rifiuti e renda i territori più puliti e la tariffa meno cara, di puntare alla realizzazione dei migliori impianti per la produzione energetica da rinnovabili, ad una gestione del territorio che passi per la cura del costruito e per l’azzeramento del consumo di nuovo suolo, ad una maggiore attenzione verso il paesaggio, nuovi e ragionevoli criteri di mobilità urbana, una gestione realmente sostenibile delle risorse, a partire da quelle idriche. Auguri al presidente Castronovo e agli agrigentini presenti nel gruppo dirigente regionale di Legambiente, per quello che sapranno raccontare e proporre rispetto a un territorio che ha tanto bisogno di parlare di ambiente, ma anche di eguaglianza rispetto all’accesso alle risorse".