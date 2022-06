Tombino sopraelevato in viale Delle Dune danneggia auto: il Comune paga risarcimento

C'è un accordo. Anziché finire in un'aula di tribunale e trascinare per le lunghe l'ennesima richiesta di risarcimento danni, giunta al Municipio di Agrigento, la controversia è stata risolta con un accordo e palazzo dei Giganti ha messo in liquidazione la somma di 3.500 euro.

Il 28 novembre del 2021 un agrigentino aveva avuto, suo malgrado, un incidente stradale lungo il viale Delle Dune a San Leone. Uno dei due aveva, nelle settimane successive, dato comunicazione all'ente di avere diritto al risarcimento del danno materiale subito. Era alla guida dell'auto del padre quando, senza accorgersene, è finito su un tombino fuoriuscito dal manto stradale provocando ingenti danni alla macchina. L'istanza di risarcimento danni presentata fu di 6 mila euro.

Il dirigente del primo settore, Antonio Insalaco, valutando la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento; la convenienza economica in relazione all’incertezza della condanna nel giudizio pendente ha ritenuto ragionevole, economica e conforme ai fini istituzionali la transazione a cui si è poi, appunto, arrivati.