Temporali, vento forte ed anche neve: diramata un'altra allerta "arancione"

Ci risiamo. Nell'arco di pochissimi giorni, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo "arancione" che è quella del pre-allarme.

Per domani sono state previste piogge "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sui settori sud-orientali e versanti ionici, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone. Isole Eolie: cielo generalmente molto nuvoloso, con locali precipitazioni associate, sottoforma di piovaschi o qualche breve rovescio temporalesco" - hanno scritto - .

Per stasera invece le previsioni della Protezione civile regionale parlano di piogge "isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali, con quantitativi cumulati deboli. Isole Eolie: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a graduale aumento della copertura nel corso del pomeriggio fino a molto nuvoloso in serata".

Al di sopra dei 1400-1600 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati, è prevista neve. I venti saranno, per oggi forti sul versante nord-Occidentale, e per domani forti dai quadranti orientali sui settori orientali. Molto mossi lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno tendenti a molto mosso lo Ionio.

Sindaci in allerta

A partire dal sindaco di Agrigento, tutti gli amministratori stanno firmando, in questi minuti, le ordinanze ricolme di divieti per garantire di fatto la sicurezza e l'incolumità pubblica. Ecco le prescrizioni di palazzo dei Giganti:

1. Divieto di attività all'aperto per gli asili nido e le scuole di di ogni ordine e grado, pubbliche e private;

2. Interdizione giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi;

3. Interdizione e l'uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde ed argini di torrenti e/o fiumi già oggetto di precedenti criticità e in particolare in tutta la zona del Viale Emporium (lato fiume Akragas);

4. Sospensione di tutte le manifestazioni/eventi all'aperto, mercati rionali di merci varie;

5. Ai residenti o domiciliati nelle aree già precedentemente vulnerate:

- Non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure o comunque limitare gli spostamenti, ed evitare di percorrere strade soggette a frane;

Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

Evitare di attraversare a piedi e con gli automezzi gli alvei dei corsi d'acqua;

Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano che strada ed in particolare evitare di utilizzarli per dormire la notte nelle aree ove è noto il rischio di allagamento/alluvione, soprattutto nei siti precedentemente vulnerati;

Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rivedi un corso d'acqua in piena;

Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

Non tentare di arginare la massa d'acqua -spostsrsi si piani superiori;

Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

Allontanarsi dalla località in caso avvertano rumori so sospetti riconducibili all'edificio;

Allontanarsi in caso si ci accorga dell'apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rumori insoliti;

Nel caso si debba abbandonare l'abitazione, chiudere il gas staccare l'elettricità non dimenticare l'animale domestico se c'è;

Non sostare al di sotto di i una pendice rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa;

Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste,dai moli;

Non sostare non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un' alluvione;

Evitare al verificarsi di precipitazioni intense il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago;

Evitare al verificarsi di precipitazioni intense,il transito veicolare e pedonale in tutto il viale Della Vittoria, via Giovanni XXIII, via XXV Aprile, via Pietro Germi (Villaggio Mosè),u sando in caso di estrema necessità percorsi alternativi.