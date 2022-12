Tangenti alla Regione in cambio di autorizzazioni ambientali? Riesame annulla misura per Vella

Il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare con cui l'imprenditore Sergio Vella era stato interdetto per un anno dall'esercizio dell'attività nell'ambito di un'inchiesta per corruzione in cui è indagato pure il funzionario del Dipartimento regionale all'Energia, Marcello Asciutto.

I giudici, ai quali si sono rivolti i difensori di Vella - gli avvocati Nicola Grillo, Pasquale Contorno e Giuseppe Grillo - già nei giorni scorsi avevano annullato pure l'ordinanza del gip di Palermo, Ermelinda Marfia, nella parte in cui sottoponeva all'obbligo di dimora a Monreale il funzionario della Regione.

Secondo il procuratore aggiunto Sergio Demontis e i pm Claudia Ferrari e Gianluca De Leo, che coordinano le indagini della Guardia di finanza, Asciutto avrebbe agevolato l'imprenditore agrigentino, titolare di due aziende che si occupano di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, Seap srl e Seap Depurazione Acque srl, per avere delle autorizzazioni ambientali. In cambio avrebbe ricevuto oltre un milione, attraverso la schermatura di un finanziamento alle aziende del figlio, la Palantir spa e la Palantir Corporation spa, tra giugno 2018 e novembre 2020.

"E' stata data un'interpretazione errata ai fatti - si era difeso Vella -, non c'è stata alcuna corruttela perchè questi comportamenti non mi appartengono e non fanno parte della mia cultura".