"Stop ai suicidi in carcere", la camera penale agrigentina incontra i deputati in Parlamento

Manifestazione in piazza Santi Apostoli e visita in parlamento per la camera penale di Agrigento "Giuseppe Grillo" che ha partecipato attivamente alla protesta, indetta a livello nazionale per la giornata di ieri, contro le condizioni delle carceri italiane.

Il presidente Angelo Nicotra e i componenti del direttivo Gianfranco Pilato e Daniele Re si sono uniti al corteo dal titolo "Non c'è più tempo. Fermare i suicidi in carcere" e, subito dopo, sono stati ricevuti alla camera dei deputati dai parlamentari agrigentini Calogero Pisano e Ida Carmina.

"Dall'inizio dell'anno - ha dichiarato Nicotra - sono ventisei i suicidi in carcere, tra cui uno ad Agrigento. Bisogna intervenire con urgenza, con delle iniziative legislative idonee per fermare le morti negli istituti penitenziari".

Il presidente della camera penale agrigentina aggiunge: "La politica ha il dovere di adottare delle misure per arrestare il fenomeno con rimedi urgenti. Alla manifestazione erano presenti i rappresentati di tutti i partiti politici, che hanno preso impegni in tal senso".