Strage di Ravanusa, i vigili del fuoco premiati a Genova per gli eroici interventi durante le operazioni di soccorso

Quell’11 dicembre del 2021 rimarrà per sempre nella memoria di tutti, non solo in quella dei cittadini di Ravanusa ma negli italiani che quel maledetto giorno ebbero notizia di un’immane tragedia: l’esplosione causata da una fuga di gas che polverizzò il quartiere di via Trilussa uccidendo 10 persone.

A distanza di quasi un anno sarà celebrato l’eroico impegno e lo spirito di abnegazione dei vigili del fuoco di Canicattì, i primi ad attuare le complesse operazioni di soccorso in una zona molto pericolosa a seguito della deflagrazione e a rischio della loro incolumità. Si sono subito impegnati ad estinguere l’incendio nei fabbricati colpiti per evitare ulteriori esplosioni per la formazione di sacche di gas incombusto e potenzialmente pericoloso. Si sono poi introdotti tra le macerie delle case crollate per estrarre viva una donna rimasta intrappolata. Successivamente hanno assicurato le comunicazioni con la sala operativa per coordinare le altre unità.

Per tutto questo i vigili del fuoco di Canicattì riceveranno a Genova, il prossimo 11 ottobre, un premio in occasione delle celebrazioni del 70esimo anniversario della nascita del gruppo subacqueo del Corpo nazionale.

Si tratta del capo reparto Vincenzo Minneci e dei vigili Giuseppe Chiarelli, Giovanni Di Gregorio e Giuseppe Pecoraro. Ad accompagnarli sarà il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino.

Un plauso per questo riconoscimento ai colleghi arriva da Antonio Piazza, componente della segreteria provinciale e regionale della Uil.