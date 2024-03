"Spacciava anfetamine nel bagno della discoteca": denunciato minorenne

Non solo hashish, marijuana o cocaina. Ma anche anfetamine. Smercio, non soltanto in mezzo alla strada, ma anche nei bagni dei locali. E un minorenne, la scorsa notte, è finito nei guai: è stato deferito, dai militari della guardia di finanza, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari del nucleo Operativo delle Fiamme gialle, impegnati nei controlli per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, hanno fatto dei controlli mirati nei locali della movida di Agrigento. In una discoteca hanno notato il diciassettenne che stazionava all’interno del bagno. Alla loro vista, il ragazzo ha cercato - tentando di farla franca - di liberarsi della sostanza, gettando per terra dei pacchetti che contenevano 7 grammi di circa di droga, presumibilmente anfetamina. La "roba" è stata subito recuperata e sequestrata, ai fini delle analisi qualitative e quantitative, dalla guardia di finanza. Il diciassettenne è stato bloccato, identificato e denunciato alla procura del tribunale per i minorenni di Palermo. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Salvatore Butera, è stato accompagnato e affidato alla comunità dove risultava essere stato già collocato per altri reati.