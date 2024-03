Sistemano uno straccio davanti la finestra e lo incendiano: è stato un avvertimento?

Poggiano uno straccio davanti alla finestra dell'abitazione di una casalinga 58enne e appiccano il fuoco. È accaduto, nei giorni scorsi, nel centro di Ravanusa dove la donna, dopo aver fatto la scoperta, non ha potuto far altro che richiedere l'intervento dei carabinieri.

La vampata ha provocato danni limitati. Ma è sul gesto che i militari dell'Arma si stanno interrogando: è stato un avvertimento? O un raid vandalico? Sono in corso le indagini per cercare di stabilire in che contesto può essere stato messo a segno l'inquietante gesto. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma è scontato che la casalinga cinquantottenne sia stata già sentita dagli investigatori. Soltanto lei, del resto, potrebbe indirizzare, con le sue dichiarazioni, le indagini. Non è escluso, ma mancano conferme istituzionali, che i carabinieri abbiano già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza in zona.