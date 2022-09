Musica ad alto volume in un locale, trovato barista che somministra alcol a minori e non fa scontrini: sanzionato

Stava servendo, quasi come se non ci fosse nulla di male, birre e cocktail ad alcuni minorenni. Altri clienti, con già in mano i drink, sono stati invece trovati senza scontrino fiscale. Due le sanzioni elevate, al barista di un locale della movida di Siculiana Marina, dai militari della Guardia di finanza della tenenza di Porto Empedocle. Imprenditore che è stato anche, non avendo appunto battuto gli scontrini, segnalato all’Agenzia delle Entrate e alla Prefettura di Agrigento.

Non s’è trattato di un controllo pianificato, da parte delle Fiamme gialle. I finanzieri erano accorsi nel locale perché era stata segnalata musica ad alto volume. Gli impianti sono stati fatti subito spegnere, naturalmente. Nelle scorse ore, i finanzieri risultavano al lavoro per controllare la documentazione amministrativa della locale: dovranno accertare, infatti, se l’imprenditore è in possesso, o meno, di tutte le autorizzazioni obbligatorie. Intanto, nonostante i tentativi di spiegazione e giustificazione, sono scattate le due multe.