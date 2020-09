Sbarco "fantasma" a Siculiana Marina: rintracciati 8 tunisini, le ricerche proseguono

Ore 17,30. Otto migranti sono stati rintracciati dai carabinieri della stazione di Siculiana. Fanno parte del gruppo - non più di 12 o 13 persone - che è sbarcato stanotte, senza che si innescassero allarmi o soccorsi, sul lungomare della frazione marina. Le ricerche dei carabinieri vanno ancora avanti e si stanno allargando anche verso i Comuni limitrofi.

Ore 8,30. Un barchino, con un numero imprecisato di migranti, è riuscito ad arrivare e ad attraccare a Siculiana Marina, nell'area del lungomare.

Il gruppo, non appena toccata terra, s'è sparpagliato e dileguato. Non è chiaro quanti fossero perché nessuno, nel momento in cui il barchino di circa 5 metri è giunto a riva, si è accorto di nulla. Il natante è stato segnalato alle 7,30 circa di stamani. I carabinieri della stazione di Siculiana hanno avviato il rastrellamento di tutto il rione balneare. Al momento non è stato rintracciato nessuno dei fuggitivi.

Le ricerche dei militari dell'Arma, appare scontato, si allargheranno a macchia d'olio nel resto del paese.

(Aggiornato alle ore 17,32)