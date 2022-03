Acqua, nuovo sportello dell’Aica per effettuare pagamenti e istruire pratiche: ecco dove andare

Da mercoledì 16 marzo sarò aperto al pubblico il nuovo sportello periferico dell'Aica, l'Azienda idrica comuni agrigentini, a Realmonte.

I locali si trovano all’interno degli uffici del palazzo municipale, in via Roma 19, e sono stati individuati e messi a disposizione dall’amministrazione comunale per agevolare i cittadini.



Lo sportello, presso il quale sarà possibile effettuare pagamenti, istruire pratiche, ricevere informazioni, sarà aperto all’utenza ogni mercoledì: la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 16,45.