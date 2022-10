Scoppia una rissa fra componenti della stessa famiglia e i carabinieri vengono aggrediti: tre arresti

Scoppia una rissa fra componenti della stessa famiglia, intervengono i carabinieri che non soltanto faticano a calmare, e bloccare, gli esagitati, ma che vengono addirittura aggrediti. Tre licatesi – A. S. di 23 anni, E. S. di 19 anni e F. S. di 52 anni, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare,– sono stati arrestati, in flagranza di reato, per le ipotesi di reato di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Entrambi, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, sono stati posti ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

I militari dell'Arma sono intervenuti nel centro di Licata non appena hanno acquisito la segnalazione di tafferugli fra familiari. A darsele, appunto, tre licatesi pescatori. I carabinieri, non riuscendo a riportare la calma, ad un certo punto, hanno anche chiesto l'ausilio dei poliziotti del commissariato cittadino. Agenti che, naturalmente, sono subito accorsi per non lasciare i colleghi – tutori della sicurezza e legalità – in difficoltà.