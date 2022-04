Lascia lo scooter al viale Dei Pini e non lo ritrova: portata via anche la borsetta dell'amica

Un furto in pieno viale Dei Pini, un incidente stradale fra tre auto – con un denunciato perché positivo all’alcol test – al viale Delle Dune e un suv che è rimasto “intrappolato” (impantanato ndr.) proprio sull’arenile dello stesso Viale. Notte di sirene – per interventi e soccorsi – quella fra domenica ed ieri, nel rione balneare di Agrigento.

In prima serata, dei ladri – almeno un paio di delinquenti - si sono portati via lo scooter di una ragazza di Agrigento, parcheggiato lungo il centralissimo viale dei Pini. All'interno del bauletto del mezzo c'era la borsa dell'amica, contenente soldi, documenti, cellulare ed effetti personali. Sul furto hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè. Appare scontato – anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo – che i militari dell’Arma verificheranno l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati situati nella zona dove era stato lasciato parcheggiato lo scooter. Telecamere che potrebbero naturalmente essere determinanti.

Sempre durante la notte fra domenica e ieri, un giovane agrigentino alla guida di un Suv bianco, ha imboccato la spiaggia di viale Delle Dune. Ha percorso diverse centinaia di metri e, forse inevitabilmente, si è impantanato nella sabbia. A tirarlo fuori, dopo che è stato lanciato l’allarme, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta che sono intervenuti rapidamente.