"Sequestrò la compagna in casa per tre giorni", giudizio immediato per 21enne

La Procura della Repubblica di Sciacca aveva chiesto il giudizio immediato per M.V., di 21 anni, della Costa d’Avorio, indagato per sequestro di persona, prima posto ai domiciliari e poi rimesso in libertà con divieto di avvicinamento alla persona offesa. La difesa con l’avvocato Fabio Di Paola ha avanzato istanza di patteggiamento a 2 anni di reclusione ottenendo il parere favorevole della procura, ma in udienza il giudice, Alberto Davico, ha chiesto alla procura di riqualificare il fatto tenendo conto che il sequestro deve riguardare anche i minori e non soltanto la donna.

Adesso verrà notificato all’ivoriano un nuovo giudizio immediato con la riqualificazione del capo d’imputazione e poi la difesa valuterà se avanzare una nuova richiesta di patteggiamento o se andare al processo davanti al tribunale collegiale. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

L’ivoriano avrebbe tenuto, per tre giorni, chiusi in casa, la giovane compagna, pure della Costa d’Avorio, con due bambini. A quanto pare l'uomo usciva da casa al mattino per andare a lavorare, nel settore ittico, chiudendo la porta e impedendo alla giovane di uscire. Poi faceva ritorno in casa la sera. Tutto questo pare per questioni di gelosia e dopo avere distrutto il telefono della vittima. La casa nella quale vivevano i quattro è un seminterrato. La donna non avrebbe avuto la disponibilità di un cellulare per chiedere aiuto, ma, per fortuna, prima di questi tre giorni terribili sarebbe riuscita ad avvisare un familiare che si trova nel nord Italia. E' grazie alle indicazioni fornite dal familiare agli agenti che è stato organizzato un intervento, con l'apporto dei vigili del fuoco, in quell'abitazione e che è stata forzata la porta d'ingresso consentendo alla giovane ed ai due bambini di lasciare la casa.