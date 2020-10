Ritrovato il pensionato scomparso: era sulla Fondovalle, portato in ospedale

E' stato ritrovato nella Piana di Scunchipani, vicino alla fondovalle Sciacca-Palermo, l'ottantenne saccense di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri. Il pensionato era bagnato, a causa delle pioggia, ed infreddolito. A notare quella figura che si aggirava spaesata è stato il conducente di un'autovettura che ha subito allertato la polizia. La pattuglia si è precipitata lungo la statale 624 e gli agenti hanno accertato che si trattava proprio dell'anziano ritenuto scomparso.

Nonostante la notte trascorsa al freddo, l'anziano sembra stare bene. Sarebbe in stato confusionale e risulterebbe essere, inevitabilmente, provato. E' stato trasferito - con un'autoambulanza del 118 - al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso. L'uomo, ieri pomeriggio, era uscito di casa per andare in ospedale. Ma soltanto la sua auto era stata ritrovata nel parcheggio del nosocomio.

L'anziano era scomparso, ieri sera, dopo avere accompagnato la sorella al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca. A seguito della denuncia di scomparsa acquisita dai poliziotti del commissariato di Sciacca, stamattina, la Prefettura di Agrigento ha immediatamente attivato il piano di ricerca delle persone scomparse.

Le forze di polizia, i vigili del fuoco, la polizia locale e la Protezione civile hanno attuato, per l'intera giornata, un imponente dispositivo di ricerche che ha dato, per fortuna, esito positivo. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ringrazia tutte le componenti del "sistema" che hanno conseguito questo brillante risultato .