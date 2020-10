Esce per andare in ospedale e scompare: avviate le ricerche di pensionato 80enne

Un pensionato ottantenne, Andrea Craparo, è scomparso nel nulla. Ieri pomeriggio, l'anziano pare che si fosse allontanato da casa per recarsi in ospedale dove - nel posteggio del "Giovanni Paolo II" - ha parcheggiato l'auto. Ma del pensionato non c'è nessuna traccia. Delle ricerche si stanno occupando già i carabinieri, poliziotti del commissariato di Sciacca e la Protezione civile.

In questa primissima fase, le perlustrazioni si stanno concentrando proprio sull'area dell'ospedale dove l'anziano era diretto e dove, appunto, è stata ritrovata la sua autovettura. L'appello delle forze dell'ordine è uno soltanto: chiunque vedesse l'anziano - ha gli occhi chiari, pochi capelli ed è claudicante - segnali subito alla sala operativa. Spetterà a polizia e carabinieri, naturalmente, verificare se la segnalazione è o meno corretta.