Torna da una vacanza a Malta ed è positivo al Covid: contagiato un 18enne

E siamo a 15. Tanti sono, al momento, i contagiati da Coronavirus nell'Agrigentino. L'ultimo tampone rino-faringeo positivo è arrivato per un diciottenne di Sciacca. Un ragazzo che è tornato da una vacanza a Malta. L'Asp di Agrigento ha subito avviato la sorveglianza sanitaria sia per il ragazzo che per i familiari, ma si stanno cercando gli eventuali contatti - fra coetanei e familiari - del giovanissimo. A Sciacca - la realtà che aveva pagato il più alto tributo in termini di contagio durante la prima fase della pandemia - sono due le persone, attualmente, positive al Covid-19. L'altro contagiato è una persona rientrata dalla Croazia.

Casi di contagio, dopo vacanze a Malta, si sono registrati per l'Agrigentino - e sono tutti giovanissimi - ad Agrigento, a Porto Empedocle e a Favara. Non sono più Covid- free Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Sciacca, Ravanusa, Cattolica Eraclea e Santa Elisabetta. E' guarita, invece, negli scorsi giorni, la studentessa che era risultata positiva, dopo essere rientrata dalla Lombardia, a San Giovanni Gemini.