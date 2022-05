Spari contro aereo italiano a Kabul, cittadinanza onoraria al maggiore che ha salvato tanti afghani

Il consiglio comunale di Santa Margherita Belice ha conferito la cittadinanza onoraria al maggiore pilota dell’Aeronautica militare Annamaria Tribuna e all’ingegnere Mariano Palermo. Il maggiore ha raccontato ai presenti i momenti salienti della missione umanitaria in Afghanistan dell’agosto 2021, nota come operazione “Aquila Omnia”. Il maggiore Tribuna, infatti, con una manovra evasiva, ha protetto il suo C-130, i passeggeri e giornalisti a bordo, schivando i proiettili dei talebani subito dopo il decollo dall’aeroporto di Kabul.

“Grazie al sangue freddo, la preparazione e l’addestramento ricevuto - ha spiegato, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, Tribuna nell’aula consiliare - . Ricordo che ad un certo punto, in una missione, per non lasciare a terra parte dei componenti di una famiglia chiesi ai passeggeri di lasciare sul suolo afgano il peso dell’unica valigia dei ricordi che avevano con loro. E salvammo così quanta più gente possibile. Nel ringraziarvi di questa onorificenza vorrei che non vedeste in me il maggiore Tribuna, ma tutti i militari che anche oggi sono in giro per il mondo e che in maniera silente servono il nostro Paese”. L’ingegnere Mariano Palermo tecnico di Castelvetrano dal marzo 2015 ad aprile 2016 ha assunto il ruolo di assessore del Comune di Santa Margherita trovando soluzione a diverse problematiche di natura urbanistica che riguardavano il territorio comunale e dal maggio 2019 ad oggi ricopre l’incarico a titolo gratuito di esperto del sindaco nei settori della pianificazione e sviluppo del territorio, programmazione comunitaria, ecologia ed urbanistica.