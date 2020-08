Il sindacalista Giuseppe Nazareno nominato responsabile provinciale Ugl per Seus 118

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindacalista della Ugl sanità Giuseppe Dolore Nazareno, è stato nominato questa mattina responsabile provinciale del Comparto Seus 118 dal segretario regionale Carmelo Urzì. Con la nomina del giovane autista soccorritore, da diversi anni in forza alla società di emergenza ed urgenza, si rafforza la rappresentanza del settore sanitario del sindacato Ugl nella provincia di Agrigento, anche a partire dal 118. "Auguro buon lavoro all'amico Giuseppe che sono certo non lesinerà forze nell'ambito della Seus per affermare i diritti dei lavoratori. La nostra federazione continua a crescere sul territorio agrigentino, dalla sanità pubblica a quella privata, aggregando forze fresche e determinate, anche attraverso diverse iniziative sindacali in favore dei numerosi operatori - ha dichiarato Urzì." Al segretario fa eco il neo nominato Nazareno: "Ringrazio la segreteria regionale della Ugl sanità per la fiducia che mi ha accordato, affidandomi questa importante responsabilità. C'è sicuramente molto da fare e sono certo che insieme ai colleghi della Seus 118 Agrigento riusciremo a raggiungere importanti obiettivi, puntando sempre sul confronto e sul dialogo."