Blackout continui in città e in periferia, Cucchiara (Fipe): "Grave danno d’immagine ed economico"

Eccessivo uso di energia elettrica in città e continui blackout in varie zone del centro e della periferia di Agrigento, a prendere posizione è la presidente della Fipe Confcommercio, Gabriella Cucchiara.

"Si tratta di una situazione che ha creato disagi sia ai turisti che agli ospiti di ristoranti e strutture balneari che offrono servizi serali e ai residenti - spiega in una nota -. Questo ha creato un grave danno d’immagine alla città e al comparto turistico, ma anche un danno economico per i commercianti e i ristoratori che hanno visto i loro tavoli svuotarsi lentamente e senza poter soddisfare le richieste dei clienti. Una situazione intollerabile - continua - che merita di essere affrontata in maniera risolutiva. Questi guasti si ripetono di stagione in stagione, non possono essere più tutelati e non possono essere imputabili solamente ad una questione di aumento delle temperature prevedibile in questo periodo della stagione".

Cucchiara, in tal senso auspica un intervento del primo cittadino presso gli enti preposti.