Col caldo record torna pure il black out a San Leone, locali e case al buio

Col caldo record torna pure il black out a San Leone. Come da tanti anni a questa parte, l'utilizzo diffuso di condizionatori e ventilatori genera un problema di sovraccarico della vetusta rete elettrica che va in tilt.

Ieri sera, fra le 20,30 e le 21,30, ci sono state almeno una decina di interruzioni che hanno lasciato senza corrente gran parte della frazione balneare fra attività e abitazioni.

A "salvarsi", come sempre, sono solo le giostre che, anche per motivi di sicurezza, restano in funzione con i gruppi elettrogeni.

I residenti di San Leone avevano già segnalato il problema, seppure per un periodo ridotto rispetto a ieri, la scorsa settimana nelle ore notturne.