Emodialisi e Nefrologia: autorizzato l'affidamento dei lavori, il nuovo reparto costerà 2.720.000 euro

Il progetto esecutivo prevede una spesa di 2.720.000 euro, di cui 1.801.707 euro per lavori a base d'asta. E c'è già il visto del direttore del distretto sanitario di Agrigento. L'Asp, per concretizzare la realizzazione del reparto di Emodialisi e Nefrologia dell'ospedale San Giovanni di Dio della città dei Templi, si sta già muovendo per appaltare i lavori procedendo alla consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'elenco del Mepa. La procedura di affidamento è stata, infatti, già autorizzata. Anzi è stata munita della clausola di immediata esecuzione "in quanto il progetto è stato riproposto e riapprovato - scrivono dall'Asp - e inoltre possono scadere le autorizzazioni già acquisite in precedenza, in fase di approvazione del progetto".

Passi in avanti, e concretissimi, dunque per la nascita del nuovo reparto al presidio ospedaliero di contrada Consolida.

Un intervento che risulta essere incluso nel programma triennale dei Lavori pubblici dell'azienda sanitaria 2023-2025, approvato con delibera commissariale nel novembre del 2023. Il Rup del procedimento, in sostituzione del precedente, è Giuseppe Biancucci.