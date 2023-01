Forzano il garage e rubano due moto da cross: è sempre la stessa "mano" a colpire?

Due moto da cross - dal valore di oltre 5 mila euro - sono state rubate da un garage di Sambuca di Sicilia.

Il colpo è stato denunciato ai carabinieri che hanno già avviato le indagini. Non ci sono naturalmente certezze, ma non è escluso che la "mano" possa essere la stessa di quella delle scorse settimane quando, sempre da un garage del paese, vennero portate via due macchine. E con questi mezzi, poi abbandonati, è stato anche tentato il furto ad un deposito di una impresa di materiale edile.

Spetterà naturalmente ai carabinieri di Sambuca di Sicilia che si stanno occupando delle indagini stabilire se fra i due episodi di microcriminalità vi sia, o meno, correlazione. Così come spetterà a loro provare ad identificare i delinquenti.