Salvini a Lampedusa tra mercatini di Natale e impegni istituzionali

Il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ieri sera, accompagnato dal sindaco Filippo Mannino e dal suo vice Attilio Lucia, ha visitato il centro di Lampedusa, soffermandosi a chiacchierare con quanti hanno allestito, lungo via Roma, i mercatini di Natale.

Il leader della Lega, con al fianco la compagna Francesca Verdini, ha scoperto una Lampedusa diversa - non affollata da turisti - rispetto a quella conosciuta durante i mesi di agosto e settembre. Alle 11,15, il ministro sarà all'Area marina protetta Isole Pelagie dove verrà accolto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dal sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto: l'ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone e dal vicario del questore, Francesco Marino.

Salvini si è poi spostato al molo Madonnina per salutare gli equipaggi dei mezzi navali di Guardia costiera, Guardia di finanza ed enti istituzionali impegnati nelle operazioni di soccorso.

"Bisogna rivedere le norme nate in passato. Qui siamo di fronte a un traffico organizzato su cui ci sono inchieste in corso. Le vittime sono alla fine i migranti. Che valgono in base all’età e alla nazionalità", ha dichiarato in quella sede.