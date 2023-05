Processione dell'urna di Sant'Angelo: anziani ritrovano l'auto con le ruote tagliate

E' stato un danneggiamento mirato? O un raid vandalico? Gli interrogativi sono, di fatto, inevitabili perché quanto è accaduto in viale 24 maggio, a Licata, sta scuotendo l'intera comunità. E non perché Licata non sia "abituata" a simili, o anche ben più gravi, fatti. Ma perché il raid è stato messo a segno mentre, per le vie del centro, era in corso la processione di Sant'Angelo, il patrono della città del Faro.

Poco prima delle 22, due anziani licatesi hanno ritrovato la loro auto, una Fiat Panda, lasciata parcheggiata in viale 24 maggio, con tutte e quattro le ruote tagliate.

La coppia aveva posteggiato la macchina qualche ora prima e aveva assistito all'uscita dell'urna del santo. Al momento di riprendere l'utilitaria per tornare a casa, l'amara scoperta.