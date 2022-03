Maxi furto alla scuola “Capitano Vaccaro”: rubati 25 tablet e 7 personal computer

Ha fruttato ben 25 tablet e 7 personal computer il maxi furto all’interno della scuola “Capitano Vaccaro” di Favara che fa parte dell’istituto comprensivo “Bersagliere Urso - Mendola”. I ladri sono riusciti ad introdursi all’interno della scuola e ad agire indisturbati facendo razzia di tutti i dispositivi elettronici di valore. Tablet e computer erano stati appositamente acquistati per essere consegnati, in comodato d’uso, a tutti quei bambini appartenenti a famiglie meno abbienti, tutte quelle che non erano in grado di acquistarli per problemi economici.

Adesso numerosi alunni si trovano sprovvisti di questi preziosi strumenti informatici, molto utili come supporto alle attività didattiche. I carabinieri della locale Tenenza si stanno occupando delle indagini.