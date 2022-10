Vanno in bagno ma erano gli ultimi clienti, il ristorante nel frattempo chiude ma loro rimangono dentro

“Era una coppia tanto carina e gentile. Hanno chiesto il conto ma prima di andare via hanno chiesto l’ubicazione del bagno. Hanno anche detto che avevano mangiato molto bene, che si erano trovati benissimo e che li avremo rivisti sicuramente. Nel frattempo, data l’ora tarda e con il ristorante ormai vuoto, sparecchiamo, sistemiamo tutto e spegniamo le luci chiudendo”.

Comincia così il curioso racconto, postato sui social, del titolare di un noto ristorante della città dei templi.

Sia lui che tutto il personale - dato che ormai era trascorso parecchio tempo dalla domanda ”Potrebbe indicarmi dove si trova il bagno?” - erano convinti che i clienti fossero andati via da un bel pezzo. E invece no. Erano ancora lì quando già nel ristorante c’era tutto spento e la porta era chiusa a chiave. Per il titolare un “viaggio di ritorno” inaspettato e grottesco per “liberare” i due.

Un racconto breve, conciso e decisamente fuori dal comune che ha scatenato le risate sui social: “Cosa avranno fatto - si legge nei commenti - per perdere tutto questo tempo? Forse una doccia?".

Ed altri: “Dopo avere ringraziato hanno detto che li avreste rivisti sicuramente. Evidentemente non avete colto il messaggio!”.