Riporta dei danni permanenti dopo un intervento chirurgico: risarcita con 80mila euro

Si era recata in Pronto soccorso a Sciacca per un malore ed era stata successivamente sottoposta ad un intervento chirurgico, ma qualcosa durante le procedure seguite dai medici deve essere andata storta e ha subito dei danni che l'hanno segnata a vita.

Al centro della vicenda una donna che, oltre 10 anni fa, era ricorsa alle cure dei sanitari saccensi finendo poi in sala operatoria per un intervento urgente. I suoi problemi erano però solo cominciati, dato che la paziente aveva riportato dei danni invalidanti per i quali ha chiesto un risarcimento di poco inferiore al mezzo milione di euro.

Il tribunale, in parziale accoglimento delle richieste ha accolto le conclusioni del collegio peritale che hanno rilevato "un nesso causale tra la condotta dei sanitari dell'Uoc di chirurgia e l'insorgenza delle patologie rilevate per ritardata

diagnosi post operatoria" e condannato l'azienda sanitaria al pagamento di 71.942 euro per il risarcimento del danno e interessi, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e le spese legali, quantificate in 4.663 euro oltre accessori di legge.

Una decisione che però la donna non ha accettato, tanto da aver proposto ricorso in appello per chiedere una condanna più severa per l'azienda, affinchè risarcisca l'intera somma inizialmente richiesta, cioè 470mila euro circa.