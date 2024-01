Città invasa dalle discariche abusive, il Comune dichiara guerra... ai palloncini

La città è invasa, dal centro alle periferie, da discariche abusive: la giunta comunale di Agrigento dichiara guerra... ai palloncini. Lo fa con un provvedimento firmato dall'amministrazione Micciché che, appunto, vieta su tutto il territorio comunale "di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiale similare e riempiti con gas più leggeri dell’aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino".

Il punto del provvedimento è soprattutto "evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e lacustre sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte". L'ordinanza infatti risponde alle direttive promosse in genere da movimenti come "Plastic free" perchè appunto i palloncini vengono spesso ingoiati dalle tartartarughe marine.

Non è chiaro, invece, quali potrebbero essere i danni per gli animali che vivono nelle città dall'enorme quantità di rifiuti che è possibile rinvenire in varie zone di Agrigento.