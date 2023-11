SalvaMare, via le plastiche dai fiumi: un progetto sperimentale a Ribera

Proteggere il mare dalle plastiche abbandonate nei fiumi insieme ad altri rifiuti inquinanti: via al progetto "SalvaMare" da parte della Regione Siciliana.

L'iniziativa prevederà lo stanziamento di 850mila euro per tre anni per realizzare opere nei corsi d'acqua, mirate a individuare e rimuovere i rifiuti galleggianti.

Il primo progetto è quello che l'Autorità di bacino della presidenza della Regione Siciliana realizzerà con il Comune di Ribera alla foce del fiume Platani all’interno dell’omonima Riserva naturale orientata.

"L’iniziativa proposta dal Comune sarà poi replicata altrove, soprattutto in aree del territorio regionale di particolare pregio, come quelle attraversate da corsi d’acqua ricadenti all’interno di riserve naturali orientate, riserve naturali speciali, zone speciali di conservazione o siti d’interesse comunitario - dice una nota -. Queste iniziative verranno, inoltre, accompagnate da importanti azioni di sensibilizzazione, prevedendo la partecipazione delle principali associazioni di volontariato attive nella difesa ambientale, per istituire una giornata-evento a livello regionale, volta alla rimozione di rifiuti dalle sponde fluviali. Saranno, infine, previsti dibattiti per identificare e mettere in pratica buone prassi e azioni comuni per la prevenzione dell’inquinamento e la valorizzazione ambientale coinvolgendo cittadini, scuole e università".