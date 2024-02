Da innamorato a stalker il passo è stato breve: denunciato 40enne

Da innamorato a stalker il passo è stato purtroppo breve. E adesso, dopo una breve attività investigativa sviluppata dai carabinieri, è finito nei guai: a suo carico una denuncia alla Procura della Repubblica di Sciacca. A non rassegnarsi alla fine della storia d'amore è stato un quarantenne di Ribera. Un uomo che, non accettando il naufragare della relazione, avrebbe dapprima cercato, e anche ripetutamente, di convincere la coetanea a riprovarci. Al "no" sistematico e categorico della donna, il disoccupato ha "risposto" iniziando a perseguitare l'ex. Stalking in piena regola visto che la riberese è stata, di fatto, costretta a cambiare abitudini di vita, nonché spostamenti quotidiani. La donna, ad un certo punto, non riuscendo più ad accettare tutte quelle morbose e possessive attenzioni, nonché le molteplici telefonate che si sono anche spinte ad offese e minacce, ha bussato alla porta della tenenza dei militari dell'Arma ed ha chiesto aiuto.

Accertamenti e indagini dei carabinieri hanno permesso di stabilire l'autenticità dei racconti e dunque a carico del quarantenne è stata formalizzata una denuncia.